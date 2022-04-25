Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Жилищно-строительный кооператив «Дом на Печатников», ранее выступавший застройщиком дома в Новосибирске, решением арбитража Новосибирской области признан банкротом. В отношении ЖСК введено конкурсное производство до 13 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Конкурсным управляющим утвердили Петра Зворыгина — участника ассоциации саморегулируемой организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

«Согласно представленному в материалы дела бухгалтерскому балансу ЖСК «Дом на Печатников», активы по состоянию на 31.12.2021 года состоят из дебиторской задолженности в размере 1331 тыс. рублей, денежных средств и денежных эквивалентов в размере 1 тыс. рублей. Также у кооператива имеются целевые средства в размере 1307 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 25 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Напомним, иск к ЖСК был подан в феврале 2022 года фондом развития территорий.

Кооператив, строивший дом на улице Печатников, стр 12, зарегистрирован в сентябре 2015 года.

Напомним, также в Санкт-Петербурге по иску того же фонда банкротом признали ЖСК «Шлиссельбургский дворик»