Черемхово, Иркутская область, , 08:42 — REGNUM В Черемховском районе Иркутской области открылась молочно-товарная ферма на 200 голов, сообщает 25 апреля телеграм-канал минсельхоза региона.

Корова

Объект оснащен современным стойловым, доильным оборудованием и оборудованием для навозоудаления, созданы благоприятные условия как для содержания животных, так и для работы персонала.

Ферма является первой частью проекта модернизации дойного комплекса на 600 голов СХАО «Белореченское». До конца 2022 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию ещё два корпуса вместимостью 200 голов каждый.

Реализация проекта позволит обеспечить производство молока до четырёх тысяч тонн в год, достичь уровня молочной продуктивности коров до восьми тонн на голову, сохранить 37 рабочих мест.

«Молочное направление для Иркутской области – один из приоритетов развития. По итогам прошлого года в хозяйствах всех категорий произведено 460,2 тыс. тонн молока, что на 1,2% выше 2020 года.

Регион обеспечен молоком собственного производства на 86%, при этом большая часть производится в личных подсобных хозяйствах. Наша задача сегодня: модернизировать действующие молочно-товарные фермы, предприятия и, конечно, строить новые, современные, которые будут давать высокий результат.

Такие объекты, как тот, что мы открываем сегодня, дают нам уверенность в том, что в регионе будут и рабочие места, и качественная местная продукция», – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию. Этот результат превзошёл показатели аграрно развитого Алтайского края со стадом в 89,7 тысячи голов.

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