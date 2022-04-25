Пугачевский район, 25 апреля 2022, 08:42 — REGNUM В Пугачевском районе Саратовской области паводковыми водами подтоплены две насыпные плотины. Об этом 25 апреля сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Ситуация с низководными мостами полностью нормализовалась. Подтопления мостов и населенных пунктов не зарегистрировано.
По словам вице-губернатора, весеннее половодье в Саратовской области прошло в штатном режиме. Оперативно работали лодочные переправы, жителей обеспечивали всем необходимым.
ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году в Саратовской области паводкоопасными могли оказаться 23 муниципальных района.
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