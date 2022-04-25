Пугачевский район, Саратовская область, 25 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Пугачевском районе Саратовской области паводковыми водами подтоплены две насыпные плотины. Об этом 25 апреля сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

Ситуация с низководными мостами полностью нормализовалась. Подтопления мостов и населенных пунктов не зарегистрировано.

По словам вице-губернатора, весеннее половодье в Саратовской области прошло в штатном режиме. Оперативно работали лодочные переправы, жителей обеспечивали всем необходимым.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году в Саратовской области паводкоопасными могли оказаться 23 муниципальных района.

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