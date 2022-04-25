Донецк, , 08:41 — REGNUM Советское оружие зарекомендовало себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 25 апреля заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба Andrew Butko

«В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало», — сказал он в интервью РИА Новости.

В качестве примера он привёл ПТРС, при помощи которых можно разбирать блиндажи и лёгкую технику.

Авидзба также оценил поставляемое Европой оружие Украине. Он рассказал, что трофейные пулемёты Браунинга нельзя назвать устаревшими – у них всё нормально и «всё чётко».