Донецк, 25 апреля 2022, 08:41 — REGNUM Советское оружие зарекомендовало себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 25 апреля заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба.
«В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало», — сказал он в интервью РИА Новости.
В качестве примера он привёл ПТРС, при помощи которых можно разбирать блиндажи и лёгкую технику.
Авидзба также оценил поставляемое Европой оружие Украине. Он рассказал, что трофейные пулемёты Браунинга нельзя назвать устаревшими – у них всё нормально и «всё чётко».