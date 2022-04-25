Уфа, 25 апреля 2022, 08:42 — REGNUM 85 тысяч кустарников и деревьев высадили в городах и селах Башкирии в рамках акции «Зелёная Башкирия». Об этом 25 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе высадили в том числе свыше 14 тысяч крупномеров высотой свыше 2,5 метра.
«В основном сажали тематические аллеи, со смыслом», — отметил Хабиров.
Он напомнил, что в регионе акция «Зелёная Башкирия» проходит два раза в год. При этом весенний этап этой акции стартовал 23 апреля, он завершится 10 мая 2022 года.
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, в этом экологическом проекте приняли участие более 200 тысяч человек.
Глава региона поблагодарил жителей, которые заботятся о Башкирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в рамках проведения экологической акции «Зеленая Башкирия» намеревались высадить свыше четырех тысяч крупномерных деревьев.
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