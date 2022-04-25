Уфа, 25 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 85 тысяч кустарников и деревьев высадили в городах и селах Башкирии в рамках акции «Зелёная Башкирия». Об этом 25 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Высадка деревьев в Красноярске

Он отметил, что в регионе высадили в том числе свыше 14 тысяч крупномеров высотой свыше 2,5 метра.

«В основном сажали тематические аллеи, со смыслом», — отметил Хабиров.

Он напомнил, что в регионе акция «Зелёная Башкирия» проходит два раза в год. При этом весенний этап этой акции стартовал 23 апреля, он завершится 10 мая 2022 года.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, в этом экологическом проекте приняли участие более 200 тысяч человек.

Глава региона поблагодарил жителей, которые заботятся о Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в рамках проведения экологической акции «Зеленая Башкирия» намеревались высадить свыше четырех тысяч крупномерных деревьев.