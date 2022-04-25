Донецк, 25 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины начали экономить боеприпасы. Об этом сообщил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике Ахра Авидзба.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

По его словам, в украинских войсках чувствуется «снарядный голод». В беседе с РИА Новости Авидзба добавил, что многие украинские военные склады разбиты российскими ВКС.

«И пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса, — сказал он. — Конечно, они будут рапортовать, что они готовятся к контрудару, они собирают силы».

«Лучше пусть они соберут мозги в кучу и пойдут уже по домам, потому что мы понимаем, как они себя обычно ведут, и уже за восемь лет научились их анализировать», — подчеркнул командир батальона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель американской администрации заявил, что у Вашингтона растёт беспокойство из-за того, что имеющиеся у киевского режима боеприпасы будут скоро израсходованы, поскольку ожидается, что в ближайшие дни на Украине развернутся тяжёлые наземные бои против российских подразделений. В этой связи власти США задумались о наращивании поставок.

По его словам, ранее в ряде случаев украинские силы могли израсходовать до тысячи артиллерийских боеприпасов в день.

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Добавим, что 22 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что киевский режим начал получать от стран Запада то оружие, которое он у них просил. При этом он не уточнил, о каких конкретно видах вооружений идёт речь.