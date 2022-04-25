Москва, , 08:36 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0.

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Единственную шайбу в матче забросил защитник «Металлурга» Артём Земчёнок в начале второго периода.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин сыграл второй матч подряд «на ноль». Напомним, в третьей игре магнитогорский клуб победил со счётом 4:0.

Таким образом, «Металлург» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч финальной серии плей-офф КХЛ пройдёт 26 апреля в Магнитогорске.

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