Токио, 25 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Представление Украине было сделано в связи с публичным сравнением императора Хирохито с нацистскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом 24 апреля заявил заместитель генсека японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки в ходе регулярной пресс-конференции.

Хирохито, император Японии

Представление было сделано в связи с публикацией кабмином Украины на его странице в Twitter видеоролика, где император Японии Хирохито поставлен в один ряд с нацистскими преступниками.

«Постановка в один ряд императора Сёва с Гитлером и Муссолини — совершенно некорректна и заслуживает глубочайшего сожаления. Через посольство Японии на Украине мы сделали представление украинскому правительству с требованием удалить [видеоролик]», — сказано в сообщении заместителя генсека японского кабинета министров.

Уточняется, что украинская сторона принесла извинения и удалила видеозапись с уточнением, что никакого намерения оскорбить дружественный народ Японии со стороны украинского правительства не было.

Напомним, император Хирохито не обладает в Японии какой-либо властью, но при этом является символом государства и единства нации.