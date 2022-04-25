Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали трое подростков. За рулем автомобиля находился пьяный педагог., сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Прокуратура проверит факт аварии на соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Екатеринбурге пьяный педагог устроил аварию, в которой пострадали трое восьмиклассников. Подростки были учениками педагога, который находился за рулем. Мужчина не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево. Детей госпитализировали с различными травмами.