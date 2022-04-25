Брянск, , 08:35 — REGNUM Согласно предварительным данным, при пожаре на нефтебазе в Брянске нет пострадавших. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар skeeze

«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре (на нефтебазе в Брянске)», — приводит сообщении пресс-службы ТАСС.

Кроме того, отмечается, что не запланирована эвакуация населения в районе пожара на нефтебазе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Брянске произошёл крупный пожар в районе нефтебазы «Дружба».