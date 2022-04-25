Вашингтон, 25 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Санкционная политика против России чревата подрывом доверия к доллару в качестве мировой валюты. Об этом в статье для Jacobin написал обозреватель Бранко Марцетич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошёл Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает», — пишет Марцетич.

Обозреватель также назвал ироничным возможность нанесения ущерба доллару со стороны самих же США, поскольку в результате политики Вашингтона многие государства в мире выразили опасения, что зависимость от доллара делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.