Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве на Центральной аллее недалеко от арки главного входа ВДНХ 1 мая откроется билетный центр, сообщается на портале мэра столицы.

ВДНХ сегодня Дарья Антонова © ИА REGNUM

В павильоне с терминалами самообслуживания можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00 приобретать билеты в музеи ВДНХ, а также оплачивать экскурсии, концерты, спектакли, спортивные и творческие занятия и др.

Билетный центр значительно упростит посетителям ВДНХ процесс покупки билетов и сэкономит время. Оплатить в терминалах билеты можно будет только банковскими картами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ будет организована выставка, посвященная Республике Ингушетии.

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