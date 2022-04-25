Ширинский район, Хакасия, , 08:33 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Рано утром 23 апреля в ходе тушения пожара в летнем доме в селе Шира Ширинского района были обнаружены тела 25-летней женщины и 63-летнего мужчины. Ещё одну пострадавшую – 39-летнюю женщину – доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позже она скончалась.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, в летнем доме проживали сожители: 39-летняя женщина и мужчина. Накануне трагедии они распивали спиртное с 25-летней односельчанкой. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с источниками огня при курении.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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