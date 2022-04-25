Улан-Удэ, 25 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Бурятия получит из федерального бюджета субсидию в размере 300 млн рублей на на создание быстровозводимых гостиниц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

Полученные средства республика направит на возведение модульных гостиниц на 400 мест, а также на обустройство туристической инфраструктуры — кемпингов, глэмпингов и так далее.

«Подобный опыт уже широко используется в здравоохранении, и модульные амбулатории даже в нашем суровом климате хорошо зарекомендовали себя – это полноценные теплые, просторные здания», — отметил глава региона Алексей Цыденов.