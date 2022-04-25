Чебоксары, , 08:32 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Соответствующие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 22 апреля, прививку от ковида сделали 695 663 жителя Чувашии, что на 2847 больше, чем неделей ранее (на 15 апреля). В том числе привились двумя компонентами 664 744 жителя.

Показатель коллективного иммунитета в Чувашии оценивается на 22 апреля на уровне 40%. Это на 3,7% меньше, чем в целом по России.

За неделю (с 15 по 22 апреля) в республике уровень иммунитета к COVID-19 снизился на 0,3%.

Отметим, что еженедельно в Чувашии падает уровень коллективного иммунитета к ковиду. Как сообщало ИА REGNUM, апреля данный показатель составлял 40,8%, 1 апреля – 41,5%, 25 марта – 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

Напомним, что всего в Чувашии официально выявлено 78 363 случая заражения коронавирусом, выздоровели 72 047 человек, умерли 4596 ковидных больных.

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