Чебоксары, 25 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Соответствующие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По данным на 22 апреля, прививку от ковида сделали 695 663 жителя Чувашии, что на 2847 больше, чем неделей ранее (на 15 апреля). В том числе привились двумя компонентами 664 744 жителя.

Показатель коллективного иммунитета в Чувашии оценивается на 22 апреля на уровне 40%. Это на 3,7% меньше, чем в целом по России.

За неделю (с 15 по 22 апреля) в республике уровень иммунитета к COVID-19 снизился на 0,3%.

Отметим, что еженедельно в Чувашии падает уровень коллективного иммунитета к ковиду. Как сообщало ИА REGNUM, апреля данный показатель составлял 40,8%, 1 апреля – 41,5%, 25 марта – 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

Напомним, что всего в Чувашии официально выявлено 78 363 случая заражения коронавирусом, выздоровели 72 047 человек, умерли 4596 ковидных больных.