Уфа, , 08:33 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

Сообщается, что вечером 24 апреля в Баймакском районе на 154 км автотрассы Магнитогорск — Ира автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 44-летний житель Сибая, съехал в кювет, где перевернулся.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы водитель автомобиля и его 20-летний пассажир: они были срочно доставлены в медучреждение.

«Известно, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот раз он отказался проходить медицинское освидетельствование на состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.