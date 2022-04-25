Пенза, , 08:52 — REGNUM Жительница Пензы перевела «ясновидящей» за несколько месяцев якобы оказанных услуг более 1 млн рублей. Мошенницу задержали, часть похищенных средств удалось вернуть, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Бог хитрости и обмана Локи Wikipedia.org

В августе 2021 года жительница Пензы обнаружила в интернете объявление об услугах экстрасенса, которая обещала помочь в решении личных проблем и снять порчу. Женщина заинтересовалась предложением и вступила с псевдоэкстрасенсом в переписку, где рассказала о своих проблемах. Помощь предоставлялась за определенную плату.

В течение трех месяцев женщина вносила на неизвестный счет разные денежные суммы за якобы оказанные услуги. Всего пострадавшая перевела псевдоэкстрасенсу 1,1 млн рублей. Когда «ясновидящая» перестала выходить на связь, женщина осознала обман и обратилась в полицию.

Оперативники установили подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя жительница города Ростов-на-Дону, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. Аферистку задержали. Она во всем призналась и раскаялась. Часть похищенных денег была возвращена заявительнице.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с января по март зарегистрировали 921 преступление, совершенное в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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