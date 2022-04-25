Магас, , 08:31 — REGNUM В Ингушетии в 2022 году будет направлено на решение вопроса ликвидации безработицы 80 млн рублей. Эти средства распределят по разным направлениям, в том числе на временное трудоустройство безработных жителей республики, на организацию общественных работ, профобучение сообщил глава региона Махмуд-Ади Калиматов.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, 42 млн рублей будут направлены на организацию временного трудоустройства 661 работника, находящегося под риском увольнения. Еще более 21 млн рублей уйдут на привлечение к общественным работам около 397 безработных. Кроме того, 20 млн рублей будут направлены на профобучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Всего в Ингушетии планируется трудоустроить в 2022 году свыше 11 тыс. жителей. При этом в настоящее время удалось снизить коэффициент напряженности на рынке труда до 164 человек на место, в то время как на начало 2022 года он составлял 601 человек на одно вакантное рабочее место.