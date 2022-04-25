Магас, 25 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2022 году будет направлено на решение вопроса ликвидации безработицы 80 млн рублей. Эти средства распределят по разным направлениям, в том числе на временное трудоустройство безработных жителей республики, на организацию общественных работ, профобучение сообщил глава региона Махмуд-Ади Калиматов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

Так, 42 млн рублей будут направлены на организацию временного трудоустройства 661 работника, находящегося под риском увольнения. Еще более 21 млн рублей уйдут на привлечение к общественным работам около 397 безработных. Кроме того, 20 млн рублей будут направлены на профобучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Всего в Ингушетии планируется трудоустроить в 2022 году свыше 11 тыс. жителей. При этом в настоящее время удалось снизить коэффициент напряженности на рынке труда до 164 человек на место, в то время как на начало 2022 года он составлял 601 человек на одно вакантное рабочее место.