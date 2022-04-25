Биробиджан, 25 апреля 2022, 08:42 — REGNUM В Биробиджане из-за штормового ветра 23 многоквартирных жилых дома остались без электроснабжения. Аварию устраняют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе мэрии города.
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Управляющие компании также оценивают ущерб, нанесённый жилым домам сильным ветром.
Как сообщало ИА REGNUM, около полутора тысячи человек остались без электроснабжения в Краснодаре 20 апреля. Вышли из строя восемь трансформаторных станций.