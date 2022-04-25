Барнаул, 25 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 25 апреля 2022 года за сутки выявлено 123 новых носителя (на пять меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 3667 до 3147 (на 520 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 761 (+5 за сутки) и 215 882 (+115 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 104 (-2 за сутки). Из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 179 человек, трое из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 414 жителей края (+5 за сутки).

Кроме этого, 31 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидном госпитале (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилась: всего на Алтае выявлено уже 40 563 зараженных коронавирусом (+20 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 969 человек, выздоровели 254 369 человек (+108 за сутки).

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