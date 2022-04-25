В МЧС рассказали о последствиях пожара на нефтебазе в Брянске
Брянск, 25 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. При пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал, таковы предварительные данные. Об этом сообщает 25 апреля главное управление МЧС России по Брянской области.
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Пожарные
Пожар, как ранее сообщили в ведомстве, произошёл на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. На место направлены пожарно-спасательные расчёты по повышенному рангу пожара.
«Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — говорится в сообщении.
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