Москва, 25 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Вашингтон намерен втянуть страны Европы в прямое столкновение с Россией для того, чтобы потом управлять ими во время такой войны. Такое мнение высказал 25 апреля политолог Абдель Масих аш-Шами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Реальное желание США — втянуть всю Европу в это столкновение. К примеру, если Штаты надавят на Германию и та не будет согласна с позицией США касательно участия в конфронтации с Россией, отправки тяжёлой техники и так далее, то Европа не сможет принимать собственные решения», — сказал он в беседе с RT.

При этом политолог уточнил, что, как он считает, мир уже больше не станет прежним в вопросе отношений между Европой, США и даже НАТО, в результате чего Вашингтон не сможет полностью навязывать им свои решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) стало известно, что в 2021 году суммарный объем расходов на военные цели в мире впервые превысил $2 трлн ($2,113 трлн).