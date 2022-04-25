Петропавловск-Камчатский, 25 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. На Камчатку приехали 64 беженца из ЛНР и ДНР. Во вторник, 26 апреля, ожидается прибытие ещё 10 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Беженцы

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Из уже прибывших на Камчатку беженцев 11 человек несовершеннолетние — все они получили места в детских садах и школах.

43 человека, приехавших в край из Донбасса, разместились у родственников. Ещё 21 беженец заранее договорились о работе и после приезда заселились в служебное жильё.

«Завтра, по предварительным данным, на полуостров должны прибыть 10 человек, которые сразу сообщили о желании разместиться в пункте временного размещения», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.

Пункт временного размещения в ближайшее время будет открыт в Петропавловске-Камчатском. В Елизовском районе действует ПВР на 48 мест на базе общежития промышленного техникума в Елизовском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, первые вынужденные переселенцы с Украины и из Донбасса обживаются в пункте временного размещения во Врангеле под Находкой. Адаптироваться на новом месте им помогают специалисты.