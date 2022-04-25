Миасс, Челябинская область, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции Миасса поймали мужчину, из-за которого горящая покрышка попала в зрительницу огненного шоу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

40.мвд.рф/ Горящая покрышка

Им оказался гражданин 1973 года рождения. Он пояснил стражам порядка, что убежал после ЧП, испугавшись последствий. Сейчас с ним работают полицейские. Также устанавливаются обстоятельства проведения несанкционированного массового мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу прошло ночью 24 апреля. Один из участников попал горящей шиной в женщину и сбежал.