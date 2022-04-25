На Урале поймали участника огненного шоу, который поджёг женщину
Миасс, Челябинская область, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции Миасса поймали мужчину, из-за которого горящая покрышка попала в зрительницу огненного шоу. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
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Горящая покрышка
Им оказался гражданин 1973 года рождения. Он пояснил стражам порядка, что убежал после ЧП, испугавшись последствий. Сейчас с ним работают полицейские. Также устанавливаются обстоятельства проведения несанкционированного массового мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, шоу прошло ночью 24 апреля. Один из участников попал горящей шиной в женщину и сбежал.