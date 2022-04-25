Салехард, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. На Ямале жители Донецкой и Луганской Народных Республик смогут получать бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.

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Государственное юридическое бюро и адвокаты смогут не только бесплатно консультировать, но и представлять интересы жителей республик Донбасса в суде, государственных и муниципальных органах власти.

«Мы не можем оставить наедине со своими проблемами тех, кто нуждается в защите и помощи. Люди, экстренно покинувшие свои дома, испытывают множество трудностей, им сложно быстро перестроиться и они нуждаются в юридической помощи для защиты своих прав. В наших силах обеспечить максимально комфортное пребывание в регионе», — прокомментировал решение народных избранников председатель ямальского парламента Сергей Ямкин.

Как ранее сообщало РЕ, только 23 апреля, за один день, в Россию эвакуировали ещё более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.