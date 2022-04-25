Москва, 25 апреля 2022, 08:25 — REGNUM Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.
По его словам, власти стран начали заблаговременно предпринимать меры по снижению рисков, которые связаны с «нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике».
Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Нью-Дели обсуждают возможные варианты оплаты торговых сделок, включая платежи товаров и услуг в рупиях и рублях. Этот вопрос поднимался на первой встрече представителей Банка России и Резервного банка Индии (RBI), которая состоялась в Мумбаи.
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