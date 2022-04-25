Москва, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.

Nikita Dezhurny МИД России

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям… С Арменией активно ведётся поиск новых ниш взаимодействия», — сказал он РИА Новости.

По его словам, власти стран начали заблаговременно предпринимать меры по снижению рисков, которые связаны с «нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Нью-Дели обсуждают возможные варианты оплаты торговых сделок, включая платежи товаров и услуг в рупиях и рублях. Этот вопрос поднимался на первой встрече представителей Банка России и Резервного банка Индии (RBI), которая состоялась в Мумбаи.

Читайте также: Россия и Индия ищут решения для оплаты торговых сделок в нацвалютах