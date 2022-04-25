Джакарта, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Ряд граждан Индонезии, которые работают Малайзии, начали возвращаться домой, чтобы отпраздновать последние десять дней Рамадана и праздник Лебаран на архипелаге, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

В посольстве Индонезии в Куала-Лумпуре заявили, что в настоящее время открыты маршруты авиаперелетов из Куала-Лумпура в Индонезию в аэропорты Сукарно-Хатта и Джуанда. Открыты также порты и железнодорожное сообщение.

Власти Индонезии надеются, что люди будут использовать официальные маршруты во время возвращения домой в Индонезию.

Напомним, Лебаран — день окончания поста в священном месяце Рамадан. В 2022 году праздник Лебаран выпадает на 1–2 мая.