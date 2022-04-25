Уфа, 25 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Завод по производству «умных» остановок намерены построить в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края «Умная» остановка во Владивостоке

Сообщается, что на реализацию данного проекта инвестор намерен направить около 200 млн рублей и создать 60 новых рабочих мест.

Отмечается, что предприятие планирует разместить в Уфе новую производственную площадку по изготовлению элементов благоустройства городских территорий и архитектурных решений.

По информации пресс-службы, в Башкирии инвестор уже реализовал проект по установке сети остановочных павильонов, которые связаны в единую систему диспетчеризации на базе собственного IT-решения со смарт-системами для удобства местных жителей. Помимо этого, предприятие выполняло работы по изготовлению и установке тематических архитектурных объектов к празднованию 75-летия Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить оборудование для зернообработки.