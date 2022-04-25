Ставрополь, , 08:23 — REGNUM В 2021 году Ставропольский край продемонстрировал самый высокий рост в России индекса сельхозпроизводства. Относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства по сравнению с 2020 годом, составил за прошлый год 127,4%. О этом заявил во время рабочей поездки в регион министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Зерно

В текущем году в условиях санкций Запада сельхозпроизводители Ставрополья могут рассчитывать на существенные меры поддержки, которые не дадут снизить темпы производства сельхозпродукции. Так, господдержка АПК края из федерального бюджета в 2022 году составила более 4 млрд рублей, из которых уже 25% дошли до аграриев и фермеров.

«Оперативно принятые меры, в том числе и поддержка федерального правительства, Минсельхоза России, вселили в наших аграриев уверенность. <…> Уверен — будем с хлебом. Для себя и для всей страны», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в настоящее время уже «готовится задел для урожая 2023 года» и формируются резервы на 2024 и последующие годы.