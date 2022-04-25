25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Брюсселе призвали европейцев для снижения зависимости от России ездить на машинах медленно, понизить температуру в домах зимой, не включать кондиционеры летом. В ответ жители Италии призвали еврочиновников думать, как стать независимыми от США.

Владимир Бадмаев, , 11:31 — REGNUM Власти Евросоюза подготовили руководство из девяти пунктов о том, как обрести энергетическую независимость от Москвы, поддержать Украину и «спасти планету». Гражданам предложено для этого меньше потреблять газа и нефти, которые в основном поставляются из России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

В частности, европейцам посоветовали ездить на машине медленнее, понизить температуру в квартирах зимой, не включать кондиционеры летом, работать из дома три дня в неделю и так далее. Для походов в магазины еврочиновники предлагают чаще пользоваться велосипедом или общественным транспортом, а для поездок на дальние расстояния выбирать поезда вместо самолётов.

«Европейская комиссия заявляет, что эти меры сэкономят семьям в среднем около 500 евро в год. Если бы все граждане ЕС следовали плану, было бы сэкономлено достаточно нефти, чтобы заполнить 120 супертанкеров, и достаточно природного газа, чтобы обогреть почти 20 миллионов домов», — отмечает Corriere della Sera.

Пользователи соцсетей в ответ предложили властям самим отказаться от различных благ и только после этого просить о чём-то простых граждан.

«Нам не нужны лекции… Дипломатия не смогла предотвратить войну, никто не хочет мира (даже старик Байден или комик Зеленский), и мы должны идти на жертвы?» — недоумевает Микеле Б.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Хотелось бы увидеть их в парламенте без кондиционера летом, при 40-градусной жаре», — пишет Мануэла С.

«Значительное уменьшение числа некомпетентных политиков было бы отличной экономией энергии и ресурсов», — заявил Ренато Л.

«Короче говоря, суть никогда не меняется — люди у власти обвиняют граждан, но не соблюдают своих же законов. План должен предусматривать запрет на производство автомобилей с высоким потреблением топлива, про работу на дому нужно говорить работодателям и так далее. Легко обвинить нас, когда этот катастрофический мир является плодом их законов», — рассуждает Умберто Ч.

Многие при этом отмечают, что обычные люди уже придерживаются этих правил из-за растущих цен и снижения доходов.

«Если бы они были обычными людьми, они бы знали, что эти правила уже приняты в семьях для сдерживания расходов, независимо от политических указаний», — отметила Роберта Б.

«Я так и делал годами, не зная, что это злит Путина», — добавил Джерардо Ф.

Комментаторы также считают предложенные меры бессмысленными, поскольку, добившись независимости от России, Европа станет полностью зависимой от США. В ответ они предложили властям ЕС меньше производить оружия и использовать дипломатию.

«А почему не дают никаких рекомендаций по снижению зависимости от Америки — первой причины наших бед?» — спросил Аугусто С.

Джо Байден и Марио Драги (сс) Office of the President of the United States

«А что вы порекомендуете для снижения зависимости от Штатов?» — присоединилась к вопросу Россана Б.

«Уменьшить зависимость от России, чтобы увеличить зависимость от США. Хорошая шутка, не знал о ваших юмористических способностях», — заметил Марино П.

«Было бы достаточно не посылать оружие на Украину и начать переговоры с Москвой перед вторжением. Мы сэкономили бы деньги, не было бы всех этих смертей и разрушений», — считает Антонио Ф.

«Это хорошее начало для рецессии. Хоть постепенно привыкнем к бедности», — заключил Фабрицио И.

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