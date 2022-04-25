Москва, , 08:21 — REGNUM Преобразования в России должны проходить не путем слома и демонтажа существующей политической и управленческой системы, а путем решения накопившихся проблем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Только сумасшедший может сейчас призывать к демонтажу существующей политической системы и системы управления. Эту машину мы разбираем, сидим на ее обломках и рулим с помощью руля «би-би» в патриотическую сторону? Это невозможно», — заявил Кургинян.

По его словам, преобразования в России будут осуществляться мягко, без каких-либо репрессий. Но они будут. Тем людям, которые призваны развивать те или иные отрасли и сферы экономики страны, наконец, будут заданы вопросы, где продукт. И если выяснится, что продукта нет, а есть только распил, то условного Ивана Ивановича попросят с должности.

«Это будет происходить еще и в том смысле, что они будут разбегаться. Достаточно большое количество. И наконец, эти новые конструктивные задачи кто-то должен будет решать. Это не могут быть люди, которые хорошо знают, как завышать цены при покупке западной продукции, а потом делить маржу. Это должны быть люди, которые могут работать и ловить мышей. Главный судьбоносный вопрос заключается в том, как быстро, и в каком объеме будут рекрутированы эти люди даже не на высший уровень, а на средне-высший, где нужно работать», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что у России сейчас очень много проблем. В частности, России придется восстанавливать и форсированно развивать собственную электронику. Нужно также выходить из ВТО, ВОЗ, Болонской системы и прочих глобальных структур, в которых нет места России.