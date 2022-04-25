Призывать к демонтажу политической системы в России могут только психи
Москва, 25 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Преобразования в России должны проходить не путем слома и демонтажа существующей политической и управленческой системы, а путем решения накопившихся проблем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.
По его словам, преобразования в России будут осуществляться мягко, без каких-либо репрессий. Но они будут. Тем людям, которые призваны развивать те или иные отрасли и сферы экономики страны, наконец, будут заданы вопросы, где продукт. И если выяснится, что продукта нет, а есть только распил, то условного Ивана Ивановича попросят с должности.
Он также отметил, что у России сейчас очень много проблем. В частности, России придется восстанавливать и форсированно развивать собственную электронику. Нужно также выходить из ВТО, ВОЗ, Болонской системы и прочих глобальных структур, в которых нет места России.