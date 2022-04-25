Брюссель, 25 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Европейский союз работает над шестым пакетом «умных» антироссийских санкций, который в том или ином виде может включить ограничения на импорт нефти из России. Об этом 25 апреля в интервью газете The Times сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго», — подчеркнул он.

При этом Домбровскис пояснил, что ЕС вводит санкции, необходимо «делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб» для самого Евросоюза.

По его словам, ограничительные меры могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт выше установленного предела. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии при этом добавил, что подробности нового санкционного пакета еще не согласованы. Он также не исключил, что согласовать ограничительные меры страны ЕС смогут в следующем месяце.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Евросоюз ввёл против России пятый пакет санкций, куда входит запрет на поставки российского угля. Сторонники ужесточения санкций, в частности Литва, призывают ввести на эмбарго на российские нефть и газ.

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