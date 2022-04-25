Стокгольм, , 08:19 — REGNUM В 2021 году суммарный объем расходов на военные цели впервые превысил $2 трлн ($2,113 трлн). Об этом 25 апреля говорится в обнародованном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

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Отмечается, что в пятерку стран мира с самыми большими расходами в военной сфере входят США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, доля которых в общемировых расходах на указанные цели составляет 62%.

Также уточняется, что расходы на военные нужды выросли, несмотря на вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис. При этом 2021 годя стал седьмым подряд годом с ростом вложений в военную сферу.

Кроме того, добавляется, что, согласно оценке СИПРИ, расходы на военные нужды России в 2021 году выросли на 2,9%, до $65,9 млрд, составив 4,1% от ВВП.

«Большие доходы от нефти и газа помогли России увеличить военные расходы в 2021 году. В период 2016–2019 годов они снижались на фоне низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию (так на Западе называют воссоединение полуострова с Россией – ред.) Крыма в 2014 году», — заявила по этому поводу директор Программы военных расходов и производства вооружений Люси Беро-Судро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских войск за минувшие сутки.