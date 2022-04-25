Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 22 апреля нефть марки Brent подешевела на 2,49%, до $105,91 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтепровод Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire

Наибольшее давление на нефтяной рынок оказывают блокировки в Китае из-за коронавируса, а также укрепление доллара на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС США.

Согласно новым данным Baker Hughes, в США количество буровых нефтяных вышек на прошлой неделе повысилось на одну единицу, до 549 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на две единицы, до 695 штук.

Сегодня, 25 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2,03%, до $103,97.

Нефтяные котировки падают на фоне опасений, что продолжительные блокировки COVID-19 в Шанхае и теперь перспективы жестких ограничений в Пекине, негативно скажутся на спросе.

Власти Пекина сообщили о выявлении 22 новых случаев заболевания COVID-19 в столице. В Шанхае в субботу выявлено более 21 тыс. заболевших.

Общее число случаев заболевания в 25-миллионном городе с начала марта превысило 490 тыс. человек.

При дальнейшем снижении цен, продавцы встретят сопротивление на уровнях $101,70 и $97,95 за баррель. Последний уровень является сильной поддержкой. Если она не устоит, то возрастут риски падения котировок до $91,50.

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