Анкара, 25 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Турция пытается удержать от захода в Чёрное море своих союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом 25 апреля сообщил глава минобороны страны Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В министерстве рассказали, что сейчас в Чёрном море нет кораблей из государств вне региона. При этом Турция пытает удержать своих союзников по НАТО от попадания в акваторию.

«Вход и выход союзников по НАТО в Чёрное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Чёрном море», — сказал министр.