Ульяновск, , 08:17 — REGNUM В Ульяновской области падает коллективный иммунитет к ковиду. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 22 апреля, прививку от COVID-19 сделали 709 817 жителей Ульяновской области, что на 2830 больше, чем неделей ранее (на 15 апреля). Из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) привились 676 679 человек.

На 22 апреля уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 48,6%. Это на 4,9% выше среднероссийского показателя (43,7%).

В то же время уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области продолжает падать: 15 апреля он составлял 51,1%, 8 апреля — 53,3%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Напомним, что последние двое суток, 23 – 24 апреля, в Ульяновской области выявляли по 63 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 033 570 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам которых выявлено 201 318 случаев инфицирования, выздоровел 194 801 человек, скончались 4628 ковидных больных.