Сеул, 25 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Южной Корее за минувшие сутки выявили 34 370 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея. Общественный транспорт

Согласно опубликованным данным, 34 339 случаев заражения локальные, ещё 31 случай — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 929 564.

Известно, что показатель неуклонно снижается с 17 марта, когда число инфицированных достигло пика в 621 178 человек.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 110 человек — до 22 243 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 668 человек.