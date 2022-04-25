В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 16,9 млн человек
Сеул, 25 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Южной Корее за минувшие сутки выявили 34 370 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Южная Корея. Общественный транспорт
Согласно опубликованным данным, 34 339 случаев заражения локальные, ещё 31 случай — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 929 564.
Известно, что показатель неуклонно снижается с 17 марта, когда число инфицированных достигло пика в 621 178 человек.
Число жертв пандемии в стране увеличилось на 110 человек — до 22 243 человек. Уровень смертности составил 0,13%.
Число тяжелобольных пациентов сократилось до 668 человек.