Токио, , 08:14 — REGNUM Власти Японии подтвердили гибель 11 человек, которые были на борту затонувшего круизного судна KAZU 1. Об этом 25 апреля сообщил заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853

«К настоящему моменту удалось обнаружить тела 11 человек, смерть всех из них была подтверждена», — сказал Исодзаки.

Он добавил, что тела погибших обнаружены у берегов острова Хоккайдо.

По его словам, еще 13 пассажиров и два члена экипажа, как и само судно, не обнаружены. Поиск людей и затонувшего судна продолжаются.

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