Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:12 — REGNUM В Шурышкарском районе Ямала гражданина признали виновным в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Установлено, что 27 декабря 2021 году в селе Овгорт Шурышкарского района 38-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с матерью и нанёс женщине два удара ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Причём ранее обвиняемый был судим за причинение вреда здоровью своей матери, на иждивении которой находился. Суд признал его виновным и назначил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Воронежа предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей приёмной матери.

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