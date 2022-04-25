Ставрополь, 25 апреля 2022, 08:11 — REGNUM В Ставропольском крае поисковики обнаружили останки защитников Кавказа, погибших в 1942 году. Работы велись в Курском районе по архивным документам, свидетельствующих о боях, которые шли в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Решено захоронить останки со всеми почестями. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Помощь в поисковикам в обнаружении места захоронения погибших красноармейцев оказали архивные документы 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта. Останки десяти защитников Родины отправят на экспертизу, после чего с почестями предадут земле.
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