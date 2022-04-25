Ставрополь, 25 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае поисковики обнаружили останки защитников Кавказа, погибших в 1942 году. Работы велись в Курском районе по архивным документам, свидетельствующих о боях, которые шли в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Решено захоронить останки со всеми почестями. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Аltairegion22.ru Захоронение останков советских воинов

«В Курском округе поисковики нашли останки бойцов Великой Отечественной войны. Десять красноармейцев, предположительно, погибли в 1942 году во время битвы за Кавказ. Спустя 80 лет их останки, вещи, снаряжение нашли активисты Ставропольского регионального отделения Поискового движения России», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Помощь в поисковикам в обнаружении места захоронения погибших красноармейцев оказали архивные документы 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта. Останки десяти защитников Родины отправят на экспертизу, после чего с почестями предадут земле.

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