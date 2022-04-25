Абакан, , 08:11 — REGNUM Число жертв COVID-19 выросло в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 25 апреля в республиканском правительстве, в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом – 80-летняя женщина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили в оперштабе региона, с начала 2022 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 406 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели 13 человек.

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