Абакан, 25 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Число жертв COVID-19 выросло в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 25 апреля в республиканском правительстве, в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом – 80-летняя женщина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточнили в оперштабе региона, с начала 2022 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 406 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели 13 человек.