Москва, , 08:11 — REGNUM В ходе основной сессии 22 апреля курс доллара снижался до 72,70 руб. Нацвалюта торговалась в плюсе по всему рынку на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он заявил, что Германия не может себе позволить ввести эмбарго на поставки газа из России, чтобы избежать экономического кризиса.

По итогам дня российская валюта подешевела против доллара и британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 75,45 руб., фунт/рубль — на 2,04%, до 103,06 руб. К единой валюте рубль укрепился на 0,07%, до 80,15 руб.

Продажи американской валюты могли увеличиться из-за подготовки участников рынка к пику налогового периода, который приходится на 25 апреля. Экспортёры продавали валютную выручку для налоговых платежей.

На американской сессии рубль растерял всю прибыль против доллара и британского фунта.

Перед выходными давление на внутренний валютный рынок могло оказать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова что российско-украинские переговоры зашли в тупик.

Министр сообщил, что Москва не получила от Киева ответа на переданные несколько дней назад предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Сегодня, 25 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2,03%, до 103,97.

Нефтяные котировки падают на фоне опасений, что продолжительные блокировки COVID-19 в Шанхае и теперь перспективы жестких ограничений в Пекине, негативно скажутся на спросе.

У доллара сильная поддержка на уровне 72 руб. Есть мнение, что ЦБ не позволит рублю сильно укрепляться, поскольку нужно наполнять бюджет.

К тому же ожидается, что 29 апреля регулятор снизит ключевую ставку на 100-150 базисных пунктов.

В начале торгов курс доллара еще раз может вернуться к уровню 73,75 руб. и потом стоит ожидать восстановления до 80 руб.

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